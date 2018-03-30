Fitch улучшило прогноз по рейтингу «Соллерс-Финанса» до «позитивного»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам лизинговой компании «Соллерс-Финанс» со «стабильного» на «позитивный», подтвердив ее долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «B+». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Улучшение прогноза отражает аналогичное рейтинговое действие в отношении Совкомбанка , одного из ключевых акционеров «Соллерс-Финанса», и, соответственно, увеличившиеся возможности акционера по поддержке лизинговой компании. Рейтинговое действие по Совкомбанку, в свою очередь, было обусловлено недавним объявлением о его намерении консолидировать мажоритарный пакет в РосЕвроБанке (с его последующим присоединением. — Прим. Банки.ру ), что, по мнению Fitch, позитивно отразится на клиентской базе и бизнес-модели объединенного банка.

Новость

Уточняется, что долгосрочный РДЭ «Соллерс-Финанса» остается на одну ступень ниже рейтинга Совкомбанка («BB-»), поскольку последний располагает только 50% в лизинговой компании и намерен постепенно уменьшать свою долю в ее фондировании.

Аналитики отмечают, что у «Соллерс-Финанса» сильный собственный профиль кредитоспособности, поддерживаемый хорошими финансовыми результатами на протяжении бизнес-цикла, высоким уровнем ликвидности и низкой долговой нагрузкой.

Ограничивающими рейтинг факторами выступают узкая клиентская база компании и концентрированный лизинговый портфель.