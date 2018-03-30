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АКРА присвоило Запсибкомбанку кредитный рейтинг «А— (RU)»
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АКРА присвоило Запсибкомбанку кредитный рейтинг «А— (RU)» 

Банки.ру 1 час назад
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Запсибкомбанку кредитный рейтинг на уровне «А— (RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.
«Кредитный рейтинг ПАО «Запсибкомбанк» обусловлен устойчивым бизнес-профилем и сильной позицией по достаточности капитала при адекватной оценке риск-профиля и фактора фондирования и ликвидности. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывает существенная зависимость его ресурсной базы от средств физических лиц», — говорится в релизе.
По мнению АКРА, к позитивному рейтинговому действию могут привести снижение концентрации на крупнейшем источнике и рост диверсификации ресурсной базы, а также существенное снижение уровня проблемной задолженности.
Негативно на рейтинг Запсибкомбанка могут повлиять снижение кредитного качества ссудного портфеля; показателя достаточности основного капитала; показателей эффективности, а также ухудшение позиций по ликвидности и ослабление конкурентных позиций в ключевом регионе и сегментах бизнеса, заключили эксперты.
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