АКРА присвоило РКС кредитный рейтинг «A— (RU)», прогноз стабильный

МОСКВА , 27 мар — РИА Недвижимость. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО «РКС-Холдинг» ("Российские коммунальные системы"), одному из крупнейших частных российских операторов в сфере ЖКХ, кредитный рейтинг «A— (RU)», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Как указывается в нем, присвоенный рейтинг обусловлен «очень низкими отраслевыми рисками и сильными рыночными позициями, средним бизнес-профилем, приемлемыми долговой нагрузкой и рентабельностью, а также сильной позицией по ликвидности в сочетании с невысокой оценкой показателя денежного потока».

"Российские коммунальные системы" созданы в 2003 году. В настоящее время активы холдинга консолидированы в ООО «РКС-Холдинг». Компании, входящие в группу РКС, работают в десяти регионах РФ и предоставляют услуги водоснабжения и водоотведения, а также тепло— и электроснабжения.

Как подчеркивается в них, оказываемые холдингом услуги относятся к сегменту естественных монополий, так как «конкуренция в сфере ЖКХ практически отсутствует, цены на услуги сравнительно предсказуемы, а спрос неэластичен и почти не реагирует на изменение цены».

"Позиция компании может быть усилена при увеличении в структуре выручки доли регионов, в которых заключены концессионные соглашения между местной администрацией и компанией, что способно, по оценкам АКРА, снизить риск замены оператора инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. В настоящий момент доля таких регионов составляет менее 50% выручки компании", — говорится в сообщении.

По оценке АКРА, средневзвешенный свободный денежный поток группы в 2014–2020 годах близок к нулю, что обусловлено тем, что объем финансирования программы капитальных затрат компании сопоставим с операционным денежным потоком.