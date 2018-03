АКРА присвоило Мидзухо Банку рейтинг «ААА (RU)» 

Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг Мидзухо Банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления ему экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Мидзухо Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности («a+») ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватной оценки риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле, указывают аналитики.

Конечным собственником 99,9% акций российского Мидзухо Банка выступает Mizuho Bank, Ltd. — ключевая структура Mizuho Financial Group Inc., одного из крупнейших финансовых институтов в Японии и мире.