АКРА подтвердило рейтинг Совкомбанка на уровне А по национальной шкале

«Кредитный рейтинг ПАО „Совкомбанк“ подтвержден на уровне А (RU) со „стабильным“ прогнозом. Внеплановый пересмотр рейтинга связан с анонсированием банком планов по увеличению эффективной доли в капитале АКБ „Росевробанк“ (рейтинг АКРА А по национальной шкале, прогноз „стабильный“) до 92% с последующей консолидацией бизнесов на базе Совкомбанка», — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков АКРА, сделка не окажет немедленного воздействия на кредитоспособность Совкомбанка.

«Вместе с тем операционная интеграция, которую планируется завершить в 2019 году, способна позитивно сказаться на оценке бизнес-профиля Совкомбанка вследствие усиления франшизы, роста диверсификации бизнеса, а также снижения стоимости фондирования объединенного банка за счёт большего объёма текущих счетов компаний», — говорится в сообщении.

АКРА отмечает, что данный фактор может найти отражение в мнении агентства относительно уровня рейтинга банка.