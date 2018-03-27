Рубль стабилен к доллару и растет к евро на нефти по $70 за баррель

Рубль стабилен к доллару и растет к евро днем во вторник на дорогой нефти и при коррекции европейской валюты на форексе в район 1,24 доллара.

Рост рынка нефти и закрепление выше ключевого уровня 70 долларов за баррель поддерживает российскую валюту, несмотря на сохранение геополитических рисков, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами «завтра» к 13.20 мск снижался на 5 копеек, до 57,11 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 70,90 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Курс рубля днем стабилизировался к доллару и рос к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе после утренних попыток вырасти в район 1,25 доллара.

Обеспокоенность на глобальных рынках по поводу возможного обострения торговых отношений между США Китаем ослабевает, что поддерживает курс валюты США.

Цены на нефть не оставляют попыток закрепиться выше круглого уровня 70 долларов за баррель. Поддержка приходит от рисков введения США санкций в отношении Ирана . Вместе с этим возможность дополнительных переговоров между США и Китаем может предотвратить торговую войну между странами, что поддержит мировые рынки, в том числе нефтяные, говорят эксперты.

В итоге, курс доллара и евро днем снижались в пределах 0,35%. Рублевая цена «черного золота» остается выше уровня 4 тысяч рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Благоприятные условия на нефтяном рынке лишь отчасти поддерживают позиции рубля, отражая тот факт, что его чувствительность к нефтяному рынку продолжает падать, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка

"Текущий курс рубля соответствует цене на нефть марки Brent на уровне 62-63 доллара за баррель, а справедливая оценка курса пары USD/RUB для текущих цен на нефть находится в диапазоне 55-56. Вполне вероятно, что геополитическая напряженность продолжит поддерживать осторожное поведение инвесторов в отношении российского рынка, способствуя более быстрому ослаблению рубля к уровню 59,6 к доллару во втором квартале в условиях сезонно низкого притока валюты по текущему счету", — сказал он.

Норвегия, Ранее 16 стран Евросоюза , а также США, Канада Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство , Россия это категорически отрицает.

"Завтра ожидаются платежи по годовому налогу на прибыль на общую сумму 650 миллиардов рублей — самые значительные за год. Следовательно, экспортеры продолжат активно продавать иностранную валюту. При этом давление на курс рубля будет оказывать рост международной напряженности, пока российские власти обдумывают ответные меры. Соответственно, предложение со стороны экспортеров, вероятно, будет нивелироваться спросом на иностранную валюту. Пара USD/RUB пока удержится на уровне 57,2", — заключил он.