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Ярославский филиал ПГК за два месяца 2018 года нарастил погрузку лесных грузов на 30%
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Ярославский филиал ПГК за два месяца 2018 года нарастил погрузку лесных грузов на 30% 

ТАСС 1 час назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Ярославский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за два месяца 2018 года на 30% нарастил объем погрузки лесных грузов по отношению к аналогичному показателю 2017 года, до 59 тыс. тонн, следует из сообщения компании.
Грузооборот вырос на 27%, до 157,8 млн т-км. Объем погрузки пиломатериалов за два месяца 2018 года увеличился на 15%, до 30,1 тыс. тонн, фанеры — на 45%, до 14,6 тыс. тонн, древесностружечных плит — на 43%, до 14 тыс. тонн.
Погрузка для отправки во внутреннем сообщении выросла на 50%, до 12 тыс. тонн. Экспортная погрузка увеличилась на 21%, до 46,7 тыс. тонн. Отправка грузов осуществлялась в крытых вагонах и на платформах из Вологодского региона и Республики Коми в адрес грузополучателей РФ и на экспорт в Латвию, Азербайджан и Казахстан.
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