Ярославский филиал ПГК за два месяца 2018 года нарастил погрузку лесных грузов на 30%

ЯРОСЛАВЛЬ , 27 марта. / ТАСС /. Ярославский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за два месяца 2018 года на 30% нарастил объем погрузки лесных грузов по отношению к аналогичному показателю 2017 года, до 59 тыс. тонн, следует из сообщения компании.

Грузооборот вырос на 27%, до 157,8 млн т-км. Объем погрузки пиломатериалов за два месяца 2018 года увеличился на 15%, до 30,1 тыс. тонн, фанеры — на 45%, до 14,6 тыс. тонн, древесностружечных плит — на 43%, до 14 тыс. тонн.