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«Газпром нефть» применила технологию нейронных сетей для разведочного бурения
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«Газпром нефть» применила технологию нейронных сетей для разведочного бурения 

Rambler News Service 59 минут назад
Специалисты Научно-технического центра «Газпром нефти» совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) создали самообучающуюся программу, позволяющую прогнозировать свойства пород на новых месторождениях.
Как поясняет компания, единственная возможность физического изучения породы месторождения — доставить в процессе разведочного бурения с глубины в несколько тысяч метров ее образец — керн (шлиф). Эта дорогостоящая процедура сегодня является практически единственным способом анализа породы на наличие углеводородов. Благодаря новой программе появилась возможность прогнозировать свойства пород на новых месторождениях без отбора новых образцов кернов.
«Теперь «Газпром нефть» может анализировать «цифровые двойники» шлифов, собранные в единую самообучающуюся базу данных, объединяющую весь совокупный опыт разведочного бурения компании», — говорится в сообщении.
Реализация проекта позволит сэкономить компании десятки миллионов рублей за счет оптимизации количества исследований и повышения качества прогнозирования, отмечает «Газпром нефть».
Разработка будет интегрирована в информационную систему «Газпром нефти» ЭРА.
ЭРА (электронная разработка активов) — это стратегия развития IT-проектов «Газпром нефти» в сфере разведки и добычи, которая охватывает все основные направления деятельности: геологоразведку, геологию, бурение, разработку, добычу, обустройство месторождений. Ее реализация началась в 2012 году, а в 2014 году она была включена в технологическую стратегию «Газпром нефти» и является одним из ключевых ее направлений. В 2017 году стратегия была актуализирована для соответствия новым производственным и бизнес-задачам дочерних обществ «Газпром нефти». В работе находится более 30 проектов, входящих в ЭРА.
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