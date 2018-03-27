Правительство России одобрило соглашение с Казахстаном о спорной нефти в трубопроводах

Правительство РФ одобрило и постановило ратифицировать соглашение с Казахстаном о спорной технологической нефти в трубопроводах Туймазы-Омск-Новосибирск-2 и Омск-Павлодар, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить соглашение между правительством РФ и правительством республики Казахстан об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах Туймазы-Омск-Новосибирск-2 и Омск-Павлодар, подписанное в Челябинске 9 ноября 2017 года… Внести в Государственную Думу Федерального собрания РФ проект федерального закона «О ратификации соглашения между правительством РФ и правительством республики Казахстан об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах Туймазы-Омск-Новосибирск-2 и Омск-Павлодар», — говорится в постановлении правительства.

Как ранее сообщало RNS, в ноябре прошлого года. Россия и Казахстан урегулировали вопрос об определении права собственности на спорную технологическую нефть в нефтепроводах на территории двух стран. Соответствующее соглашение между правительством РФ и правительством Казахстана об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах Туймазы-Омск-Новосибирск-2 и Омск-Павлодар подписали министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

После прекращения существования СССР и разделения нефтепроводов как недвижимого имущества по территориальному принципу остался нерешенным вопрос определения прав собственности на 62 тыс. тонн нефти, отраженных на балансе «Транснефти» , в нефтепроводе ТОН-2 (Туймазы-Омск-Новосибирск-2) на территории Казахстана и 141,7 тыс. тонн на балансе компании «Казтрансойл» в нефтепроводе Омск-Павлодар на территории России. Нефть обоих трубопроводов, ранее находящаяся в союзной собственности, оказалась поставленной на балансы «Транснефти» и «Казтрансойла». При этом нефть на российском участке была поставлена на баланс казахстанской компании и наоборот.

В соглашении стороны признают, что нефть обоих трубопроводах является аналогичной по качественным характеристикам, а право собственности на часть нефти в Омск-Павлодаре в количестве 62 тыс. тонн принадлежит «Транснефти», на 79,7 тыс. тонн — «Казтрансойлу», на 62 тыс. тонн в ТОН-2 также казахстанской стороне.

В течение десяти месяцев с даты вступления в силу соглашения стороны должны обеспечить вытеснение 79,7 тыс. тонн нефти, принадлежащей «Казтрансойлу», с территории России на территорию Казахстана по магистральному нефтепроводу Омск-Павлодар несколькими партиями.