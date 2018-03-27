Ещё
Правительство России одобрило соглашение с Казахстаном о спорной нефти в трубопроводах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство России одобрило соглашение с Казахстаном о спорной нефти в трубопроводах 

Rambler News Service 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Правительство РФ одобрило и постановило ратифицировать соглашение с Казахстаном о спорной технологической нефти в трубопроводах Туймазы-Омск-Новосибирск-2 и Омск-Павлодар, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Одобрить соглашение между правительством РФ и правительством республики Казахстан об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах Туймазы-Омск-Новосибирск-2 и Омск-Павлодар, подписанное в Челябинске 9 ноября 2017 года… Внести в Государственную Думу Федерального собрания РФ проект федерального закона «О ратификации соглашения между правительством РФ и правительством республики Казахстан об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах Туймазы-Омск-Новосибирск-2 и Омск-Павлодар», — говорится в постановлении правительства.
Как ранее сообщало RNS, в ноябре прошлого года. Россия и Казахстан урегулировали вопрос об определении права собственности на спорную технологическую нефть в нефтепроводах на территории двух стран. Соответствующее соглашение между правительством РФ и правительством Казахстана об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах Туймазы-Омск-Новосибирск-2 и Омск-Павлодар подписали министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
После прекращения существования СССР и разделения нефтепроводов как недвижимого имущества по территориальному принципу остался нерешенным вопрос определения прав собственности на 62 тыс. тонн нефти, отраженных на балансе «Транснефти», в нефтепроводе ТОН-2 (Туймазы-Омск-Новосибирск-2) на территории Казахстана и 141,7 тыс. тонн на балансе компании «Казтрансойл» в нефтепроводе Омск-Павлодар на территории России. Нефть обоих трубопроводов, ранее находящаяся в союзной собственности, оказалась поставленной на балансы «Транснефти» и «Казтрансойла». При этом нефть на российском участке была поставлена на баланс казахстанской компании и наоборот.
В соглашении стороны признают, что нефть обоих трубопроводах является аналогичной по качественным характеристикам, а право собственности на часть нефти в Омск-Павлодаре в количестве 62 тыс. тонн принадлежит «Транснефти», на 79,7 тыс. тонн — «Казтрансойлу», на 62 тыс. тонн в ТОН-2 также казахстанской стороне.
В течение десяти месяцев с даты вступления в силу соглашения стороны должны обеспечить вытеснение 79,7 тыс. тонн нефти, принадлежащей «Казтрансойлу», с территории России на территорию Казахстана по магистральному нефтепроводу Омск-Павлодар несколькими партиями.
Rambler News Service: последние новости
Чистая прибыль ФСК по МСФО выросла в 2017 году на 6,3% — до 72,7 млрд рублей «Мегафон» подал в ФАС ходатайство о покупке «Связного» Основатель «Ленты» может стать членом совета директоров «Магнита»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Витас арестован34
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение