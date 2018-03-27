АктивКапитал Банк вновь сообщил об изменении режима работы офисов

Согласно информации, опубликованной на сайте кредитной организации, 31 марта будет нерабочим днем во всех офисах банка.

Кроме того, до 30 марта офисы АктивКапитал Банка будут обслуживать физических лиц с 9:30 до 15:00.

Ранее банк уже сообщал об изменении графика работы отделений. Так, 24 марта все офисы кредитной организации не работали, а с 19 по 23 марта обслуживали физлиц с 9:00 до 15:00.

Клиенты АктивКапитал Банка с середины марта жалуются в «Народном рейтинге» портала Банки.ру на невозможность совершения операций по банковским картам кредитной организации и невозможность получения средств со вкладов.

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