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АктивКапитал Банк вновь сообщил об изменении режима работы офисов
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АктивКапитал Банк вновь сообщил об изменении режима работы офисов 

Банки.ру 1 час назад
Согласно информации, опубликованной на сайте кредитной организации, 31 марта будет нерабочим днем во всех офисах банка.
Кроме того, до 30 марта офисы АктивКапитал Банка будут обслуживать физических лиц с 9:30 до 15:00.
Ранее банк уже сообщал об изменении графика работы отделений. Так, 24 марта все офисы кредитной организации не работали, а с 19 по 23 марта обслуживали физлиц с 9:00 до 15:00.
Клиенты АктивКапитал Банка с середины марта жалуются в «Народном рейтинге» портала Банки.ру на невозможность совершения операций по банковским картам кредитной организации и невозможность получения средств со вкладов.
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