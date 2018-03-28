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Игорный бизнес принёс бюджету Северной Осетии за январь и февраль 4,3 млн рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Северной Осетии за январь и февраль 4,3 млн рублей 

Чемпионат.com 26 минут назад
Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Северной Осетии составили 4,3 млн рублей за январь и февраль 2018 года. Отчёт опубликован на сайте министерства финансов Республики Северная Осетия-Алания. Согласно указанным данным, на 1 марта исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 4,3 млн рублей. За февраль сумма налоговых поступлений составила 3,6 млн рублей.
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