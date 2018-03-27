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Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта в Москве могут завершить в 2022 г
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Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта в Москве могут завершить в 2022 г 

РИАМО 26 минут назад
Фото: РИАМО
Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта в Москве планируют завершить в 2022 году, инвестиции в проект составят около 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.
«До 2022 года в Москве будет построен Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-Сити». Его протяженность составит 11 километров», — говорится в сообщении.
Правительство города Москвы в лице департамента городского имущества заключило с ОАО «Новая концессионная компания» концессионное соглашение, в рамках которого инвестор вложит в строительство новой дороги порядка 40 миллиардов рублей.
В настоящее время департамент ведет активную работу c компанией по оформлению договоров аренды земельных участков для проектирования, строительства и последующей эксплуатации на платной основе данного участка линейного объекта улично-дорожной сети.
После завершения строительства Северный дублер Кутузовского проспекта будет оформлен в собственность города Москвы.
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