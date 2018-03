Resident Evil, Red Dead, «Ведьмак»: новая распродажа для Xbox One в Xbox Live

Вслед за PlayStation Network, в Xbox Live стартовала собственная «Весенняя распродажа», которая продлится одну неделю — до 2 апреля. Помимо проектов для Xbox One, мы добавили в подборку Xbox 360-игры, доступные по обратной поддержке на актуальной консоли Microsoft

Самые интересные предложения:

Wolfenstein II: The New Colossus — 2399 рублей (1999 рублей для Gold);

Wolfenstein: The New Order — 599 рублей (499 рублей для Gold);

The Evil Within 2 — 2399 рублей (1999 рублей для Gold);

Tekken 7 — 2399 рублей (1999 рублей для Gold);

Star Wars: Battlefront II — 1999 рублей (1599 рублей для Gold);

South Park: The Fractured but Whole — 1799 рублей (1499 рублей для Gold);

Prey — 1619 рублей (1349 рублей для Gold);

Gears of War 4 — 1287 рублей;

«Ведьмак 3: Дикая охота» — 581 рубль (484 рубля для Gold);

«Ведьмак 3: Дикая охота»: издание «Игра года» — 1249 рублей (999 рублей для Gold);

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience — 1139 рублей (949 рублей для Gold);

Resident Evil HD — 649 рублей (519 рублей для Gold);

Resident Evil Zero HD — 779 рублей (649 рублей для Gold);

Resident Evil 4 — 599 рублей (479 рубля для Gold);

Resident Evil 5 — 649 рублей (519 рублей для Gold);

Resident Evil 6 — 649 рублей (519 рублей для Gold);

Resident Evil 7 — 1576 рублей (1424 рубля для Gold);

Dragon’s Dogma: Dark Arisen — 1206 рублей (1078 рублей для Gold);

BioShock: The Collection — 1199 рублей (989 рублей для Gold);

Halo Wars 2 — 649 рублей;

Полное издание Halo Wars 2 — 999 рублей;

Little Nightmares — 719 рублей (599 рублей для Gold);

Deus Ex: Mankind Divided — 626 рублей (474 рубля для Gold);

Sleeping Dogs: Definitive Edition — 299 рублей (179 рублей для Gold);

Сборник Metro Redux — 299 рублей;

Metro 2033 Redux — 174 рубля;

Metro: Last Light Redux — 230 рублей (174 рубля для Gold);

Ori and the Blind Forest — 251 рубль (209 рублей для Gold).

Xbox 360-игры, поддерживающие обратную совместимость:

Red Dead Redemption — 515 рублей (395 рубля для Gold);

Metal Gear Solid: Peace Walker — 359 рублей (299 рублей для Gold);

Metal Gear Rising: Revengeance — 307 рублей (237 рублей для Gold);

Far Cry 3: Blood Dragon — 299 рублей (239 рублей);

Gears of War 3 — 244 рубля (174 рубля для Gold);

Gears of War 2 — 244 рубля (174 рубля для Gold);

Gears of War — 209 рублей (149 рублей для Gold);

Crackdown — 209 рублей (149 рублей для Gold).