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Силуанов: внедрение системы прослеживаемости товаров принесет бюджету до 300 млрд рублей
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Путин произвел перестановки в МИД

Силуанов: внедрение системы прослеживаемости товаров принесет бюджету до 300 млрд рублей 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Единая система прослеживаемости движения товаров на территории России и принесет в бюджет дополнительно 200-300 млрд рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии Минфина.
"К концу текущего года будет сформирован национальный сегмент системы прослеживаемости товаров на всех этапах их жизненного цикла. Для этого будут задействованы данные из таможенных деклараций, систем маркировки, АСК НДС (автоматическая система контроля за возмещением НДС) и ККТ (система контроля за применением контрольно-кассовой техники). Рассчитываем дополнительно привлечь в казну до 200-300 млрд рублей", — сказал министр.
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