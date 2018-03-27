Силуанов: внедрение системы прослеживаемости товаров принесет бюджету до 300 млрд рублей

"К концу текущего года будет сформирован национальный сегмент системы прослеживаемости товаров на всех этапах их жизненного цикла. Для этого будут задействованы данные из таможенных деклараций, систем маркировки, АСК НДС (автоматическая система контроля за возмещением НДС) и ККТ (система контроля за применением контрольно-кассовой техники). Рассчитываем дополнительно привлечь в казну до 200-300 млрд рублей", — сказал министр.