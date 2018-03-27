Ещё
ЦБ РФ с декабря проводит проверку в «Возрождении»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин произвел перестановки в МИД
Путин произвел перестановки в МИД

ЦБ РФ с декабря проводит проверку в «Возрождении» 

Прайм 50 минут назад
Банк России в декабре второй раз за 2017 год начал проверку в банке «Возрождение», руководство кредитной организации ожидает ее окончание в апреле текущего года, говорится в годовом отчете банка по МСФО.
Отмечается, что основным фокусом данной проверки являются кассовые операции банка и операции по снятию наличных средств клиентами со своих счетов, операции с ценными бумагами и операции с Промсвязьбанком.
"Руководство банка ожидает, что данная проверка должна завершиться в апреле 2018 года", — говорится в отчете.
Банк подчеркивает, что на текущий момент руководству неизвестно о каких-либо существенных замечаниях в ходе проверки, которые бы могли оказать влияние на финансовое положение банке или на соблюдение нормативов ЦБ.
До текущей проверки ЦБ уже провел комплексную проверку в банке «Возрождение», она завершилась в мае прошлого года. По ее результатам банком было получено предписание на формирование дополнительных резервов, которое, исходя из отчета, было исполнено к концу 2017 года.
Банк «Возрождение» входит в одну группу с Промсвязьбанком, который проходит процедуру санации. После объявления о санации ЦБ указал, что собственники санированных банков не могут контролировать другие банки и бывшие основные бенефициары ПСБ и «Возрождения» и братья Алексей и Дмитрий Ананьевы должны сократить долю в акционерном капитале «Возрождения» до 10%.
Прайм: последние новости
Самарский Активкапиталбанк перестал выдавать вклады клиентам Руководство ГУП "Черноморнефтегаз" ушло в отставку Чистая прибыль ФСК по МСФО в 2017 г выросла на 6,3%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина400
Путин произвел перестановки в МИД16
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»285
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову197
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева201
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Транспортный брелок «Стрелка-Тройка» появился в продаже
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение