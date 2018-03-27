Банк «Возрождение» ожидает 1,6 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2018 года

"На текущий год у нас, можно сказать, пессимистичный прогноз по чистой прибыли —около 1,6 млрд руб. Сильное влияние на финансовые результаты оказывает внешний фон. Часть активов бизнеса клиенты разделяли между банками. Это нормально, это не утрата клиентов. Мы взяли амбициозные цели в части инвестирования в IT и продуктовую линейку», — сказал Нахманович.