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Банк «Возрождение» заявил об исполнении всех предписаний ЦБ
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Путин произвел перестановки в МИД

Банк «Возрождение» заявил об исполнении всех предписаний ЦБ 

Rambler News Service 1 час назад
Банк «Возрождение» полностью исполнил все предписания ЦБ, сообщил журналистам председатель правления банка Марк Нахманович.
«У нас на сегодняшний день нет ни одного неисполненного предписания ЦБ. Все его требования выполнены», — сказал Нахманович.
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