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Банк «Возрождение» заявил об исполнении всех предписаний ЦБ
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Банк «Возрождение» заявил об исполнении всех предписаний ЦБ
Rambler News Service
1 час назад
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Банк «Возрождение»
полностью исполнил все предписания
ЦБ
, сообщил журналистам председатель правления банка
Марк Нахманович
.
«У нас на сегодняшний день нет ни одного неисполненного предписания ЦБ. Все его требования выполнены», — сказал Нахманович.
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