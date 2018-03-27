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Ипотечной ставке предрекли обвал в ближайшие три года
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Ипотечной ставке предрекли обвал в ближайшие три года 

dom.lenta.ru 26 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
К концу 2018 года ставки по ипотечным кредитам опустятся ниже отметки восемь процентов годовых, к концу 2019-го — ниже семи процентов, а в трехлетней перспективе выйдут на уровень шесть процентов годовых. Об этом говорится в материалах компании-застройщика «А101», поступивших в «Дом» во вторник, 27 марта.
При этом, как отмечают аналитики компании, ставки могут снизиться еще сильнее, если банки и застройщики будут совместно разрабатывать выгодные условия покупки квартир для покупателей. «В перспективе самая популярная схема — субсидирование ставки, когда застройщик платит банку определенный процент за каждую сделку», — подчеркивают эксперты.
По их мнению, ожидать массовой работы застройщиков с субсидированием ставки можно уже в 2018 году. «С помощью этой схемы ее (ставку — прим. „Дома“) можно снизить еще примерно на два-три процента», — отмечается в предоставленных редакции материалах.
Ранее генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник заявлял, что ставка по ипотеке в России может опуститься до семи процентов в течение ближайших двух лет. По прогнозам аналитиков ипотечного регулятора, уже к концу 2018-го средняя ставка составит около восьми процентов. В «Дом.рф» ожидают, что в 2018-м 1,3 миллиона семей улучшат жилищные условия с помощью ипотеки, а объемы выдачи увеличатся до уровня 2,5-2,7 триллиона рублей.
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