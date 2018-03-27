Ипотечной ставке предрекли обвал в ближайшие три года

К концу 2018 года ставки по ипотечным кредитам опустятся ниже отметки восемь процентов годовых, к концу 2019-го — ниже семи процентов, а в трехлетней перспективе выйдут на уровень шесть процентов годовых. Об этом говорится в материалах компании-застройщика «А101», поступивших в «Дом» во вторник, 27 марта.

При этом, как отмечают аналитики компании, ставки могут снизиться еще сильнее, если банки и застройщики будут совместно разрабатывать выгодные условия покупки квартир для покупателей. «В перспективе самая популярная схема — субсидирование ставки, когда застройщик платит банку определенный процент за каждую сделку», — подчеркивают эксперты.

По их мнению, ожидать массовой работы застройщиков с субсидированием ставки можно уже в 2018 году. «С помощью этой схемы ее (ставку — прим. „Дома“) можно снизить еще примерно на два-три процента», — отмечается в предоставленных редакции материалах.