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Банк «Возрождение» заявил об отсутствии влияния фонда Bonum Capital на его деятельность
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Банк «Возрождение» заявил об отсутствии влияния фонда Bonum Capital на его деятельность 

Rambler News Service 1 час назад
Близкий к сенатору Сулейману Керимову фонд Bonum Capital не влияет на текущую деятельность банка «Возрождение», сообщил журналистам председатель правления банка Марк Нахманович.
«Сегодня контролирует банк и отвечает за операционную деятельность правление. Никакие акционеры — текущие или будущие — на нее не влияют», — сказал Нахманович.
По его словам, банк продолжает нормальную работу. «Единственное, мы потеряли средства тех клиентов, которые ограничены рейтингами при работе с банками. У нас до сих пор избыточная ликвидность. Клиенты с нами», — сказал Нахманович.
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