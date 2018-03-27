Банк «Возрождение» заявил об отсутствии влияния фонда Bonum Capital на его деятельность

«Сегодня контролирует банк и отвечает за операционную деятельность правление. Никакие акционеры — текущие или будущие — на нее не влияют», — сказал Нахманович.

По его словам, банк продолжает нормальную работу. «Единственное, мы потеряли средства тех клиентов, которые ограничены рейтингами при работе с банками. У нас до сих пор избыточная ликвидность. Клиенты с нами», — сказал Нахманович.