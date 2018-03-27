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Верховный суд запретил отбирать деньги у вкладчиков
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Верховный суд запретил отбирать деньги у вкладчиков 

Время бухгалтера 25 минут назад
Высшая инстанция вынесла важнейшее и прецедентное решение по спору между бывшим вкладчиком банка и Агентством по страхованию вкладов.
Гражданин за 4 дня до отзыва лицензии у банка забрал у него свои вклады в долларах (около 40 тыс.), евро (более 25 тыс.) и рублях (2,6 млн).
Агентство спустя год потребовало вернуть эти деньги, мотивировав это так: вкладчик «получил предпочтительное удовлетворение своих требований перед требованиями других кредиторов банка», что устроило суды трех инстанций. Они поддержали агентство.
Верховный Суд отменил эти решения. Мотивировочная часть вердикта пока не опубликована.
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