Верховный суд запретил отбирать деньги у вкладчиков

Высшая инстанция вынесла важнейшее и прецедентное решение по спору между бывшим вкладчиком банка и Агентством по страхованию вкладов

Гражданин за 4 дня до отзыва лицензии у банка забрал у него свои вклады в долларах (около 40 тыс.), евро (более 25 тыс.) и рублях (2,6 млн).

Агентство спустя год потребовало вернуть эти деньги, мотивировав это так: вкладчик «получил предпочтительное удовлетворение своих требований перед требованиями других кредиторов банка», что устроило суды трех инстанций. Они поддержали агентство.

Верховный Суд отменил эти решения. Мотивировочная часть вердикта пока не опубликована.