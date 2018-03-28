Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»

«Нафтогаз» придумал, как защититься от «Северного потока-2»

В «Нафтогазе Украины» назвали «неприятными» действия Германии, выдавшей окончательное разрешение на строительство «Северного потока-2». Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украина, США, Канада и значительная часть немецких политиков так не считают», — заявили в «Нафтогазе», добавив, что «мантра о коммерческой выгоде» не снимает рисков для энергетической и национальной безопасности Европы. «Противодействие не останавливает [это решение]. Лучшая защита для Украины — завершение реформы газового рынка», — заключили в «Нафтогазе». В то же время в «Нафтогазе» признали, что этот процесс был «прогнозируемым». По словам представителей компании, официальный Берлин «упорно называет» строительство газопровода на 30 километрах в исключительной экономической зоне «только коммерческим» проектом и считает это делом, ограниченным интересами нескольких компаний.

Германия выдала окончательное разрешение на строительство «Северного потока-2» в своей исключительной экономической зоне 27 марта. В Берлине подчеркнули, что такое решение было принято «после тщательной проверки, включая проведение экологической экспертизы».

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 километров. Проект оценен в 9,5 миллиарда евро. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019-го. Суммарная мощность двух ниток газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.

Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа по украинской территории.