Рассмотрение ходатайств «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» займет больше года

СТОКГОЛЬМ , 27 марта. / ТАСС /. Рассмотрение ходатайств "Газпрома" — о частичной отмене решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с «Нафтогазом Украины» в споре по поставкам газа (подано 21 марта 2018 года) и об оспаривании промежуточного решения и его частичной отмене по этому же контракту (подано 7 ноября 2017 года) — может занять больше года.

Об этом ТАСС сообщили в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция).

"Очень трудно назвать конкретное время, это зависит от многих обстоятельств. Но это будет длительный период, так как в обоих случаях речь идет о рассмотрении очень большого объема материалов. Возможно, это год или даже больше", — сказал собеседник агентства.

До конца марта «Газпром» планирует подать еще одну апелляцию на решение Стокгольмского суда по контракту на транзит с «Нафтогазом Украины».

Газовый спор

В 2009 году Россия Украина ("Газпром" и "Нафтогаз" ) подписали два газовых контракта: один касается поставок российского газа для нужд Украины, второй — транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года.

Однако с 2012 года «Нафтогаз» перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж принял в декабре 2017 года. Так, суд подтвердил долг «Нафтогаза» за поставки газа в 2013-2014 годах — $2 млрд ("Газпром" требовал взыскать $3,4 млрд). Арбитраж также признал обязательность условия «бери или плати», однако снизил обязательный годовой объем закупок у «Газпрома» с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м газа (минимально — 4 млрд куб.) до истечения срока контракта в конце 2019 года.

Украина также требовала ретроактивного изменения цены и взыскания переплаты за газ. Большую часть претензий «Нафтогаза» суд отклонил, снижена была лишь цена на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м). Хотя «Нафтогаз» рассчитывал на ретроактивное изменение цены, начиная с мая 2011 года.

В транзитном же контракте «Нафтогаз» и «Газпром» договорились, что российский холдинг должен прокачивать через Украину 110 млрд куб. м газа ежегодно (при этом ежегодный объем уточняется в дополнительных соглашениях к контракту в зависимости от обязательств «Газпрома» перед европейскими потребителями).

"Нафтогаз" требовал от «Газпрома» около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить «Нафтогазу» около $4,7 млрд (с учетом удовлетворенных встречных требований «Газпром» должен заплатить $2,56 млрд). При этом «Газпром» сообщил, что арбитраж отклонил требования «Нафтогаза» увеличить тариф на транзит газа и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.

Позиция «Газпрома»

"Газпром" не согласился с решением арбитража и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения по контрактам на поставку и транзит газа с «Нафтогазом». Таким образом, решение суда существенно нарушило баланс интересов сторон по этим соглашениям, подчеркивал Миллер.

"Газпром" вернул предоплату «Нафтогаза» за мартовские поставки и направил украинской компании уведомление о начале процедуры расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже. «Нафтогаз» в свою очередь подтвердил готовность начать переговоры по этому вопросу.

Миллер считает, что процесс может занять 1,5-2 года. По его словам, «Газпром» решил расторгнуть контракты, чтобы избежать будущих штрафов, так как «Нафтогаз» до конца действия контрактов, опираясь на решение суда, намерен взыскать с российского газового холдинга еще несколько миллиардов долларов.

"Газпром" уже подал апелляцию на решение суда по контракту на поставку газа, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит. Миллер выразил надежду, что в результате последующих разбирательств в суде дисбаланс интересов будет исправлен.

По словам главы «Газпрома», Украина должна доказать экономическую целесообразность продолжения транзита российского газа по своей территории, а «Газпром» готов рассмотреть эти предложения. В настоящее время рисков для транзита российского газа в Европу нет, при отсутствии несанкционированного отбора со стороны «Нафтогаза», подчеркивал Миллер.