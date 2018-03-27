«Нафтогаз» оценил решение ФРГ по «Северному потоку — 2»

"Противодействие… (решение Германии — ред.) не останавливает. Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам — завершение реформы газового рынка", — заявили в "Нафтогазе", пообещав "продолжить борьбу". компании "Нафтогаз" назвали решение Германии о выдаче разрешения на строительство "Северного потока — 2" неприятным, однако прогнозируемым. Это следует из сообщения украинской корпорации на Facebook.

Ранее во вторник Берлин выдал разрешение на строительство и использование "Северного потока — 2" в германской исключительной экономической зоне.

В свою очередь, власти немецкого города Штральзунда в январе разрешили возведение морского участка газопровода в территориальных водах страны и его сухопутной части.

Таким образом, "Газпром" собрал все необходимые разрешения для прокладки газопровода в ФРГ.

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиарда кубометров газа в год. Трубы будут проложены от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

Дании и Финляндии. Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, ожидает получения в ближайшие месяцы разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Швеции

Литва и Против реализации проекта выступают несколько стран. Так, ранее Латвия Польша выступили с совместным заявлением против его строительства. Лидеры этих стран уверены, что проект "Северного потока — 2" является политическим. По данным СМИ, это обращение также подписали Киев и Кишинев

США также недовольны проектом — официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявляла, что "Северный поток — 2" "подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы".