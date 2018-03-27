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«Газпром» провел переговоры с «Нафтогазом» о разрыве контрактов
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«Газпром» провел переговоры с «Нафтогазом» о разрыве контрактов 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Вести Экономика
«Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча »Газпрома" и «Нафтогаза Украины», переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался.
Кроме того, «Газпром» еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту — апелляция по этому делу будет подана до конца марта", — рассказал Медведев.
В декабре прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору компаний об условиях поставок газа из России на Украину. В феврале суд вынес решение по второму разбирательству, касающемуся условий транзита газа в Европу. При этом если при вынесении первого вердикта арбитры в основном встали на сторону «Газпрома», то при вынесении второго вердикта — на сторону «Нафтогаза». Так, суд посчитал, что недозагрузка украинской ГТС — вина «Газпрома» и обязал его выплатить 2,56 миллиарда долларов с учетом перезачета требований. Аргумент российской стороны о снижении спроса в Европе арбитраж не принял.
"Газпром" не согласился с вердиктом арбитров, назвав это «двойными стандартами» и инициировал расторжение коммерческих контрактов с «Нафтогазом» через суд. В начале марта «Газпром» подал апелляцию на решение арбитража о поставках «Нафтогазу» и пообещал подать апелляцию на второе решение суда до конца этого месяца.
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