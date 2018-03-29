ЦБ упростит подход к оценке достаточности капитала банков с базовой лицензией

Об этом на ежегодной конференции Ассоциации банков России заявил зампред ЦБ Василий Поздышев

"Мы доработаем подходы к внутренним процедурам достаточности капитала и управления рисками. Основные области доработки, которые мы будем делать в обсуждении с вами, — мы хотим изменить подходы к разной категории банков, и в частности банков с базовой лицензией. Мы считаем, что вполне возможно сделать очень упрощенные подходы и очень простую процедуру оценки достаточности капитала и внутренних процедур банка", — сказал он.

Кроме того, Поздышев отметил, что регулятор намерен изменить подходы к применению надбавки по достаточности капитала банков. «Мы, скорее всего, изменим сам подход к надбавке, сейчас надбавка применяется к текущему нормативу достаточности капитала. Возможно,

мы будем применять надбавки к достаточности капитала к минимальным требованиям», — сказал он.

Также регулятор намерен применять так называемый «forward looking подход» к внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК). «Мы будем активно использовать результаты стресс-тестирования в рамках ВПОДК», — пояснил Поздышев.

Также регулятор готовит ряд изменений к подходам и форматам раскрытия банками информации, в том числе в части раскрытия информации о вознаграждении правления членов совета директоров. По словам Поздышева, соответствующие изменения должны вступить в силу в 2019 году.