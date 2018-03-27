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Минфин оценил доходы от приватизации за прошлый год более чем в 14 млрд рублей
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Минфин оценил доходы от приватизации за прошлый год более чем в 14 млрд рублей 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
В прошлом году доходы от приватизации составили 14,3 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Минфина.
"Фактические поступления в федеральный бюджет в 2017 году средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, составили 14,3 млрд руб. (77,7% к плановым показателям)", — заявили в Минфине.
Уточняется, что продажа пакетов акций крупных инвестиционно привлекательных компаний в 2017 году не осуществлялась.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что правительство в 2018 году будет более аккуратно подходить к приватизационным сделкам.
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