Минфин оценил доходы от приватизации за прошлый год более чем в 14 млрд рублей

В прошлом году доходы от приватизации составили 14,3 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Минфина

"Фактические поступления в федеральный бюджет в 2017 году средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, составили 14,3 млрд руб. (77,7% к плановым показателям)", — заявили в Минфине.

Уточняется, что продажа пакетов акций крупных инвестиционно привлекательных компаний в 2017 году не осуществлялась.