«Транснефть» вновь выставила на продажу свою долю в Континентальной хоккейной лиге

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. "Транснефть" объявила аукцион по продаже принадлежащей ей 11,76%-ной доли в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), следует из материалов компании. Стартовая цена аукциона установлена на уровне 295,74 млн рублей.

Заявки от участников торгов будут приниматься до 26 апреля 2018 года, рассматриваться — 8 мая, а итоги будут подведены 18 мая.

В декабре компания уже объявляла этот аукцион. Тогда официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин пояснял ТАСС, что актив является непрофильным, поэтому компания вновь пытается его продать. Он добавил, что компания в соответствии с распоряжением правительства приглашает независимого оценщика, который определяет рыночную цену.

В 2013 году компания уже объявляла тендер на реализацию своей доли в уставном капитале лиги, однако он был признан несостоявшимся. Тогда доля «Транснефти» в уставном капитале КХЛ оценивалась в 100 млн рублей.