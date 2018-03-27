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«Транснефть» вновь выставила на продажу свою долю в Континентальной хоккейной лиге
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«Транснефть» вновь выставила на продажу свою долю в Континентальной хоккейной лиге 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "Транснефть" объявила аукцион по продаже принадлежащей ей 11,76%-ной доли в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), следует из материалов компании. Стартовая цена аукциона установлена на уровне 295,74 млн рублей.
Заявки от участников торгов будут приниматься до 26 апреля 2018 года, рассматриваться — 8 мая, а итоги будут подведены 18 мая.
В декабре компания уже объявляла этот аукцион. Тогда официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин пояснял ТАСС, что актив является непрофильным, поэтому компания вновь пытается его продать. Он добавил, что компания в соответствии с распоряжением правительства приглашает независимого оценщика, который определяет рыночную цену.
В 2013 году компания уже объявляла тендер на реализацию своей доли в уставном капитале лиги, однако он был признан несостоявшимся. Тогда доля «Транснефти» в уставном капитале КХЛ оценивалась в 100 млн рублей.
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