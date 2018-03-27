Ещё
Суд приостановил производство по иску связанной с «Татнефтью» компании РНГО к «ВИМ-Авиа»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин произвел перестановки в МИД
Путин произвел перестановки в МИД

Суд приостановил производство по иску связанной с «Татнефтью» компании РНГО к «ВИМ-Авиа» 

Rambler News Service 1 час назад
Арбитражный суд Москвы приостановил производство по иску связанной с «Татнефтью» компании РНГО к «ВИМ-Авиа» до вступления в силу решения суда по переходу прав залогодержателей, передаёт корреспондент RNS из зала суда.
«Суд предложил представить доказательства перехода прав залогодержателей. У нас состоялось решение суда по обязанию Росавиации осуществить такую перерегистрацию — переход прав залогодержателей. Состоялось решение, но оно не вступило в силу, поэтому мы просим приостановить до момента вступления в силу решения Росавиации», — заявил представитель РНГО.
Представитель авиакомпании не возражал.
Компания РНГО в прошлом году обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к «ВИМ-Авиа» о взыскании задолженности в размере 3,04 млрд рублей.
Представитель РНГО говорил в суде, что задолженность возникла по кредитным договорам, а в иске также было заявлено требование об обращении взыскания на принадлежащие «ВИМ-Авиа» авиадвигатели и акции «Аэропорта Братск». Третьими лицами к делу привлечены совладельцы авиакомпании Светлана и Рашид Мурсекаевы, находящиеся в международном розыске, а также банк «Зенит» (является крупнейшим кредитором «ВИМ-Авиа», «Татнефть» владеет 71,87% акций «Зенита»).
В ноябре 2017 года Арбитражный суд Москвы также отказал компании РНГО в аресте пяти самолетов Boeing авиакомпании «ВИМ-Авиа» по иску на 3 млрд руб.
Rambler News Service: последние новости
«Мегафон» подал в ФАС ходатайство о покупке «Связного» Чистая прибыль ФСК по МСФО выросла в 2017 году на 6,3% — до 72,7 млрд рублей Сбербанк готовится к всплеску кибератак на свои системы во время ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина403
Путин произвел перестановки в МИД20
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»298
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову198
Трамп начал терять уважение Путина216
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Транспортный брелок «Стрелка-Тройка» появился в продаже
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение