Суд приостановил производство по иску связанной с «Татнефтью» компании РНГО к «ВИМ-Авиа»

Арбитражный суд Москвы приостановил производство по иску связанной с «Татнефтью» компании РНГО к «ВИМ-Авиа» до вступления в силу решения суда по переходу прав залогодержателей, передаёт корреспондент RNS из зала суда.

«Суд предложил представить доказательства перехода прав залогодержателей. У нас состоялось решение суда по обязанию Росавиации осуществить такую перерегистрацию — переход прав залогодержателей. Состоялось решение, но оно не вступило в силу, поэтому мы просим приостановить до момента вступления в силу решения Росавиации», — заявил представитель РНГО.

Представитель авиакомпании не возражал.

Компания РНГО в прошлом году обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к «ВИМ-Авиа» о взыскании задолженности в размере 3,04 млрд рублей.

Представитель РНГО говорил в суде, что задолженность возникла по кредитным договорам, а в иске также было заявлено требование об обращении взыскания на принадлежащие «ВИМ-Авиа» авиадвигатели и акции «Аэропорта Братск ». Третьими лицами к делу привлечены совладельцы авиакомпании Светлана и Рашид Мурсекаевы , находящиеся в международном розыске, а также банк «Зенит» (является крупнейшим кредитором «ВИМ-Авиа», «Татнефть» владеет 71,87% акций «Зенита» ).

В ноябре 2017 года Арбитражный суд Москвы также отказал компании РНГО в аресте пяти самолетов Boeing авиакомпании «ВИМ-Авиа» по иску на 3 млрд руб.