ЦБ завершит в апреле проверку «Возрождения» по операциям банка и сделкам с Промсвязьбанком

"В декабре 2017 года в банке началась новая проверка Банка России. Основным фокусом данной проверки являются кассовые операции банка и операции по снятию наличных средств клиентами банка со своих счетов, операции с ценными бумагами и операции с Промсвязьбанком", — говорится в отчете.

В банке при этом отмечают, что в настоящее время кредитной организации не известно о каких-либо существенных замечаниях в ходе проверки, которые бы могли оказать влияние на его финансовое положение или на соблюдение нормативов ЦБ РФ.

В начале 2017 года в банке «Возрождение» прошла комплексная проверка ЦБ. По ее результатам банк получил акт о проверке и предписание на формирование дополнительных резервов на возможные потери по ссудам, которые были исполнены к концу декабря.

Ранее сообщалось о переговорах бизнесмена Сулеймана Керимова с основными владельцами банка «Возрождение» — братьями Алексеем Дмитрием Ананьевыми — о покупке их доли в кредитной организации. Вторым претендентом на покупку банка называли близкий к Керимову НПФ «Благосостояние».

Вхождение представителей близкого к Керимову фонда Bonum Capital в совет директоров банка «Возрождение» подтверждает намерение фонда стать его акционером, отмечал ТАСС заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям Bonum Capita Антон Аверин . В то же время присутствие в совете директоров всех членов действующего состава правления, а также Тамджида Басуниа — ведущего независимого директора из прошлого состава совета — свидетельствует о преемственности руководства, что имеет первостепенное значение для сохранения исторической стратегии и ключевых ценностей банка «Возрождение», отметил он.

О банке

Банк «Возрождение» входил в группу банковских активов компании Promsvyaz Capital B. V., в который также входил Промсвязьбанк (в настоящее время санируется Фондом консолидации банковского сектора).

В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых, которые, по предписанию ЦБ, до середины марта должны снизить долю в банке до 10%.