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Глава крупнейшего застройщика Ростова уходит с поста
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Глава крупнейшего застройщика Ростова уходит с поста 

Деловое сообщество 58 минут назад
Издание Коммерсант.ru сообщает о смене руководства в компании ООО «ПАТРИОТ-Девелопмент ЮГ». Сергей Анискин принял решение о прекращении сотрудничества, теперь на его пост назначен Алексей Сидоров. Он работает в отрасли более 10 лет и уже имеет опыт руководства крупными строительными компаниями в Ростовской области.
ГК «ПАТРИОТ» специализируется на комплексном освоении территорий для строительства доступного и комфортного жилья с использованием различных технологий строительства. В Ростове компания построила ЖК «Акварель», «Западные ворота», «Красные ворота» и «5-й элемент».
«Основные задачи, которые мне поставило руководство ГК, состоят в оптимизации всех процессов внутри региональной группы компаний, увеличении объема вводимого жилья в эксплуатацию, а также качественного и количественного присутствия компании в регионе», — комментирует свое назначение новый директор компании.
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