Глава крупнейшего застройщика Ростова уходит с поста

Издание Коммерсант.ru сообщает о смене руководства в компании ООО «ПАТРИОТ-Девелопмент ЮГ». Сергей Анискин принял решение о прекращении сотрудничества, теперь на его пост назначен Алексей Сидоров . Он работает в отрасли более 10 лет и уже имеет опыт руководства крупными строительными компаниями в Ростовской области

ГК «ПАТРИОТ» специализируется на комплексном освоении территорий для строительства доступного и комфортного жилья с использованием различных технологий строительства. В Ростове компания построила ЖК «Акварель», «Западные ворота», «Красные ворота» и «5-й элемент».

«Основные задачи, которые мне поставило руководство ГК, состоят в оптимизации всех процессов внутри региональной группы компаний, увеличении объема вводимого жилья в эксплуатацию, а также качественного и количественного присутствия компании в регионе», — комментирует свое назначение новый директор компании.