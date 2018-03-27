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«Русгидро»: риск невысоких дивидендов — умеренно негативно, — Аналитики ФГ БКС
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«Русгидро»: риск невысоких дивидендов — умеренно негативно, — Аналитики ФГ БКС 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Русгидро опубликовала финансовые результаты за 2017 г. по МСФО и провела телеконференцию с участием первого заместителя гендиректора Джорджа Рижинашвили.
Ниже представлены ключевые моменты отчетности.
Негативно:
— Чистая прибыль (номин.) в 2017 г. сократилась на 44% г/г — значительно хуже оценок БКС (на 51%) из-за нулевой динамики чистой прибыли (скорр.) в 2017 г. и неденежных списаний, в том числе:
— Обесценение основных средств (RUB 24 млрд) в основном в отношении активов на Дальнем Востоке
— Снижение справедливой стоимости форвардного контракта с ВТБ (RUB 14 млрд)
— Обесценение по дебиторской задолженности (RUB 6 млрд)
— Потенциальный риск в отношении дивидендов в связи со снижением чистой прибыли (хотя оно и обусловлено неденежными статьями), поскольку коэффициент выплат за 2016 г. составил 50% номинальной чистой прибыли по МСФО. Отчетная номинальная чистая прибыль предполагает доходность по прибыли около 7-8%, что с учетом коэффициента выплат 50% может гипотетически обеспечить дивдоходность около 3.5%-4%.
Нейтрально:
— Отсутствие указаний на возможный размер дивидендов за 2017 г. или подход к расчету дивидендов.
— Отсутствие новой информации относительно подхода к восстановлению Загорской ГАЭС-2. Компания продолжает изучать сценарии возможного восстановления.
Позитивно:
— Озвученное намерение в ближайшей перспективе рассмотреть вопрос принятия новой дивидендной политики, которая будет учитывать не только размер номинальной чистой прибыли, но и показатели FCF.
— EBITDA несколько превысила прогнозы БКС.
— EBITDA за 2017 г. оказалась чуть выше оценки БКС (на 3%), увеличившись на 4% г/г благодаря вкладу от введенных электростанций.
— EBITDA за 4К17 несколько превысила прогноз БКС (на 8%), показав рост на 11% г/г.
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