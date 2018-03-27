«Билайн» возобновил работу после сбоя

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«Билайн» возобновил работу в штатном режиме после сбоя 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Работа "Вымпелкома" (бренд "Билайн") возобновлена в штатном режиме, оператор проводил плановые профилактические работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Ранее во вторник, согласно данным на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, у пользователей на европейской территории России наблюдались проблемы в работе оператора "Билайн". Сбой произошел около 10:20 мск. О проблемах сообщали абоненты в Москве, Казани, Самаре, Петербурге, Краснодаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иваново и Ростове-на-Дону. Пользователи испытывали проблемы с мобильной связью (50%), проводным доступом в интернет (30%) и мобильным интернетом (19%).
"Это были плановые работы по профилактике, все работает в штатном режиме на текущий момент", — рассказала представительница "Вымпелкома".
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