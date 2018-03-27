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«Транснефть» в третий раз выставила на продажу долю в КХЛ
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«Транснефть» в третий раз выставила на продажу долю в КХЛ 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
«Транснефть» в третий раз выставила на продажу 4/34 (11,8%) в уставном капитале «Континентальной хоккейной лиги» (КХЛ), сообщается в материалах компании.
Начальная цена непрофильного актива трубопроводной монополии не изменилась относительно предыдущих двух несостоявшихся аукционов и составляет 295,74 млн руб. Шаг публичного предложения определен в 10 млн руб., цена отсечения — 147,9 млн руб. (50% начальной цены). Размер обеспечения заявки для участия составляет 3 млн руб.
Заявки принимаются до 26 апреля, решение о допуске будет принято 8 мая. Торги пройдут 11 мая, итоги аукциона подведут 18 мая.
«Транснефть» была одним из учредителей КХЛ. При попытке продать долю весной 2013 г. по директиве государства за 100 млн руб. компания получила заявки от самой лиги, от «Роснефти» и от команды «Лев» из Праги. Но «Транснефть» передумала продавать актив себе в убыток и объявила тендер несостоявшимся. В ноябре 2017 г. доля в КХЛ была выставлена на продажу по цене в три раза выше изначальной, за 295,7 млн руб.
ООО «Континентальная хоккейная лига» была создана в 2008 г. В ней участвуют 27 команд из семи стран — России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии.
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