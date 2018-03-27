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Akzo Nobel продает свое химподразделение Carlyle Group и GIC за 10,1 млрд евро
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Akzo Nobel продает свое химподразделение Carlyle Group и GIC за 10,1 млрд евро 

Прайм 1 час назад
Голландский конгломерат Akzo Nobel NV сообщил о продаже своего подразделения по производству химикатов специального назначения американской Carlyle Group и сингапурской GIC за 10,1 миллиарда евро, говорится в релизе компании.
Ожидается, что сделка будет завершена до конца текущего года, она также получила разрешение акционеров. Теперь сделка должна получить необходимые одобрения регуляторов. От продажи Akzo Nobel получит чистую прибыль в 7,5 миллиарда евро, значительная часть которой будет направлена в пользу акционеров.
"Данная сделка даст нашему бизнесу возможность полностью реализовать свой потенциал, и мы продолжим удовлетворять текущие и будущие потребности наших клиентов по всему миру", — приводятся в сообщении слова главы химического подразделения компании Вернера Фурмана (Werner Fuhrmann).
Европейский производитель лакокрасочных материалов и покрытий Akzo Nobel был основан в 1994 году. Компания занимается производством и продажей строительных покрытий, автомобильных красок, защитных покрытий.
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