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«Газпром» подготовит проект газификации 10 населенных пунктов Ненецкого АО в 2018 году
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«Газпром» подготовит проект газификации 10 населенных пунктов Ненецкого АО в 2018 году 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 27 марта. "Газпром" в 2018 году планирует завершить проектно-изыскательские работы по пяти межпоселковым газопроводам к 10 населенным пунктам Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили во вторник в управлении информации компании по итогам прошедшей в Санкт-Петербурге рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и врио губернатора округа Александра Цыбульского.
"В 2018 году компания планирует завершить проектно-изыскательские работы по пяти межпоселковым газопроводам к следующим населенным пунктам: Великовисочное, Каменка, Коткино, Лабожское, Оксино, Пылемец, Тошвиска, Устье, Хонгурей и Щелино. Решение о строительстве этих газопроводов может быть принято после предоставления администрацией НАО информации по долгосрочному прогнозу спроса на природный газ", — указано в сообщении.
В Ненецком округе газифицированы только четыре населенных пункта: Нарьян-Мар и близлежащие поселки: Красное, Тельвиска и поселок Искателей.
Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и округом. «Обсудили перспективы реализации соглашения о сотрудничестве между НАО и лидером газодобычи в России. Договорились совместно выстраивать дальнейшую стратегию сотрудничества», — отметил по итогам встречи Цыбульский.
Отмечено, что «Газпром» успешно разрабатывает Приразломное месторождение в Печорском море. С декабря 2013 года на месторождении добыто более 6 млн тонн нефти. Компания планирует подготовить проект доразведки Ванейвисского и Лаявожского месторождений, расположенных восточнее Нарьян-Мара, провести сейсморазведочные работы методом 3D и уточнить их геологическую модель.
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