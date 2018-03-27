Китай объявил о завершении строительных работ на первом в стране крупном месторождении сланцевого газа

Пекин, 27 марта / Синьхуа / — Китайская национальная нефтегазовая и нефтехимическая корпорация «Синопек» /Sinopec/ объявила о завершении строительных работ на первом в стране крупном месторождении сланцевого газа в районе Фулин города Чунцин на юго-западе Китая

Проект разработки Фулинского месторождения был реализован в срок. Годовой объем добычи газа на нем оценивается в 10 млрд кубометров, сообщили в понедельник информагентству Синьхуа в корпорации.

Это событие, по мнению источника в Sinopec, означает вступление страны в этап масштабного коммерческого использования сланцевого газа. Оно имеет большое значение для урегулирования структуры энергетики, ослабления напряженности с газоснабжением восточных и центральных районов страны, а также сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

К данному моменту общий объем добычи сланцевого газа на Фулинском месторождении перешагнул отметку в 16 млрд кубометров. В частности, в прошлом году здесь было добыто 6,004 млрд кубометров газа. Максимальный ежедневный объем сбыта газа составил 16,7 млн кубометров, этого объема достаточно для обеспечения суточной бытовой потребности в газе 33,4 млн семей. -0-