Самарская область находится на четвертом месте в ПФО по количеству инвестпроектов

предпроектные проработки — 15;

проектирование — 8;

строительство — 33;

приостановлен — 20;

подготовка к строительству — 13;

модернизация — 6.

Самым капиталоемким проектом, после объектов ЧМ-2018, является строительство Сергиевской птицефабрики. Объем инвестиций — 13 млрд рублей. Строительство продолжается, но для завершения проекта сейчас ищут инвестора.

В прошлом году ПАО «КуйбышевАзот» и MET Development S. p. A объявили о создании совместного предприятия по производству гранулированного карбамида. Инвестиции в проект составят 11 млрд рублей.

Среди крупных проектов в стадии подготовки к строительству молочный комплекс ЗАО «Нива». Инвестор планирует на территории действующего сельхозпредприятия в Ставропольском районе построить три фермы и завод по переработке молока. Общий объем финансирования — 5,2 млрд рублей. Первую очередь производства планируется запустить в 2019 году.

Из тех, что приостановлены самые заметные — «Канатная дорога» (2 млрд рублей) и «Гагарин центр» (28 млрд рублей).

Регион в 2017 г. занял 12 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу ("Эксперт РА").

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