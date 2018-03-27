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Самарская область находится на четвертом месте в ПФО по количеству инвестпроектов
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Самарская область находится на четвертом месте в ПФО по количеству инвестпроектов 

Волга Ньюс 1 час назад
Самарская область (95 проектов).
предпроектные проработки — 15;
проектирование — 8;
строительство — 33;
приостановлен — 20;
подготовка к строительству — 13;
модернизация — 6.
Самым капиталоемким проектом, после объектов ЧМ-2018, является строительство Сергиевской птицефабрики. Объем инвестиций — 13 млрд рублей. Строительство продолжается, но для завершения проекта сейчас ищут инвестора.
В прошлом году ПАО «КуйбышевАзот» и MET Development S. p. A объявили о создании совместного предприятия по производству гранулированного карбамида. Инвестиции в проект составят 11 млрд рублей.
Среди крупных проектов в стадии подготовки к строительству молочный комплекс ЗАО «Нива». Инвестор планирует на территории действующего сельхозпредприятия в Ставропольском районе построить три фермы и завод по переработке молока. Общий объем финансирования — 5,2 млрд рублей. Первую очередь производства планируется запустить в 2019 году.
Из тех, что приостановлены самые заметные — «Канатная дорога» (2 млрд рублей) и «Гагарин центр» (28 млрд рублей).
Регион в 2017 г. занял 12 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу ("Эксперт РА").
Подробнее с рейтингом можно ознакомиться ПО ССЫЛКЕ.
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