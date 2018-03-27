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Чистая прибыль «Сбербанк страхования жизни» в 2017 году выросла на 47%
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Чистая прибыль «Сбербанк страхования жизни» в 2017 году выросла на 47% 

Банки.ру 1 час назад
Чистая прибыль «Сбербанк страхование жизни» в 2017 году составила 13,3 млрд рублей, что на 47% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе страховщика.
Общий объем активов увеличился на 78%, до 228 млрд рублей.
«Рост чистой прибыли по итогам 2017 года связан со значительным увеличением бизнеса по инвестиционному и накопительному страхованию жизни и со стабильным развитием кредитного страхования. — комментирует финансовый директор «Сбербанк страхование жизни» Михаил Ерофеев. — Положительная динамика по сравнению с прошлым годом свидетельствует о качественном росте компании, увеличении показателей платежеспособности и финансовой устойчивости».
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