Владельца «Уралхима» и руководителя АФК «Система» Евтушенкова уличили в серьезных махинациях

Что стоит за заключением под стражу бывшего начальникаслужбы безопасности Бориса Березовского и его подельников.

По данным следствия, подозреваемые инсценировали подготовку к серии терактов, размещая нелегально приобретенное оружие, взрывчатые вещества и фотографии предполагаемых объектов «атаки».

На сегодняшний день известно, что обвиняемые в незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия, а также взрывчатых веществ Соколов, Мильченко и Антошин получили от бизнесменов Дмитрия Мазепина Владимира Евтушенкова , владельцев Уралхима » и «Системы», 30 миллионов рублей.

Большая часть этой суммы, по мнению следователей, перетекла, благодаря стараниям Олега Антошина, в карманы бывших и действующих сотрудников ГУ МВД России по Самарской области . Эту догадку подтверждает тот факт, что приобретенные фигурантами дела оружие и взрывчатка размещались на съемных квартирах, арендодателем которых указывалась компания «МСА-Строй», аффилированная с ПАО «Тольяттиазот», на имущество которого из года в год систематически покушается именно «Уралхим» Дмитрия Мазепина.

Помимо этого, предполагаемым «террористам» предлагалось обращаться за юридической и адвокатской помощью по адресу, удивительным образом совпадающемус адресом «МСА-Строй». Резонно предположить, что таким образом организаторы теракта бесхитростно подставляли владельцев ПАО «Тольяттиазот».

Сегодня АО «Уралхим» объективно можно назвать одним из самых закредитованных предприятий России. Это видно даже при беглом взгляде на деловую карьеру председателя совета директоров компании с 2007 года Дмитрия Мазепина. Уже через год после занятия этой должности он приобрел 90,02% акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (ВМУ) стоимостью $382 млн у компании Uritrans. Покупка состоялась за счет займа в 3 млрд рублей, предоставленного Сбербанком . На момент совершения сделки Мазепин уже был должен Сбербанку 700 млн руб. Еще одной «изюминкой» договора стало то, что он был проведен вопреки решению суда, признавшего права «ФосАгро» на 14,8% акций ВМУ.

Следующим шагом стало приобретение пакета акций Кирово-Чепецкого химкомбината (КЧХК). Основные активы этих компаний были присоединены к «ОХК „Уралхим“ через несколько компаний-посредников, включая кипрский офшор Assethill Holdings Ltd. Многочисленными стараниями Дмитрия Мазепина КЧХК была ликвидирована, а деятельность ВМУ была приостановлена в 2009 году по требованию Ростехнадзора , из-за ряда нарушений.

Примерно в то же время начались взаимоотношения Мазепина с „Тольяттиазотом“. Результатом сделки с РЕНОВА стало приобретение 9,76% акций предприятия. И в этом случае помог очередной заем у Сбербанка, долг перед которым увеличился до 5 млрд рублей.

В декабре 2013 года Мазепин покупает 20% акций »Уралкалия» , крупнейшего российского производителя минеральных удобрений. Кредит в размере $4,5 млрд (при стоимости сделки $4 млрд) на этот раз выдал ВТБ . Заемные средства были предоставлены под залог приобретаемого актива.

Но со временем стоимость акций «Уралкалия», приобретенных Мазепиным, упала до $1,2 млрд В том числе из-за большого количества ошибок в управлении и техногенных катастроф. Следствием последних стало требование президента РФ Владимира Путина расселить город Березники Пермского края , который страдает от регулярных провалов грунта. В то же время долги «Уралкалия» выросли до $5,5 млрд, из которых $2,46 приходится на долю Сбербанка.

На сегодняшний день долги «Уралхима» оцениваются в 253 млрд рублей. Сумма, превосходящая объем прибыли до вычета расходов в пять раз, и являющаяся достаточновесомым поводом для того, чтобы любыми средствами заполучить экономически успешный «Тольяттиазот», опираясь на те самые 9,76% его акций, которые приобрёл Мазепин. Очевидно, что «Тольяттиазот» нужен «Уралхиму» для закрытия долговой пропасти. В том, что предприятие пойдет по пути КЧКХ и ВМУ сомнений не остается.

Если версия следственных органов о том, что Соколов, Мильченко и Антошин, действовали под руководством и на деньги Мазепина, то сразу же возникает вопрос: зачем все это респектабельному бизнесмену?