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Московская биржа может выплатить дивиденды за 2017 год на сумму 17,66 млн рублей
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Московская биржа может выплатить дивиденды за 2017 год на сумму 17,66 млн рублей 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года из расчета 5,47 рублей на одну акцию. Общий объем выплат составит 17,66 млн рублей, включая 5,12 млн рублей промежуточных дивидендов, сообщаетесь в материалах биржи.
Дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет составляют 2,49 рублей на одну акцию, выплаченные во втором полугодии. «С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет, суммарный размер дивидендов составит 7,96 рублей на одну обыкновенную именную акцию», — говорится в документе.
Реестр акционеров, имеющих право на получение выплат, будет закрыт 15 мая.
По итогам 2016 года Мосбиржа выплатила дивиденды из расчета 7,68 рублей на акцию на общую сумму 17,48 млн рублей, что составляет 69,4% от чистой прибыли по МСФО.
Московская биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — группы ММВБ и группы РТС. Биржи провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке. Доля акций, находящихся в свободном обращении, составляет 57%.
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