Объем внешней торговли Китая со странами вдоль «Пояса и пути» через КПП Маньчжоули превысил 10 млрд юаней

Хух-Хото, 27 марта / Синьхуа / — В январе-феврале 2018 года объем внешней торговли Китая со странами вдоль «Пояса и пути» через КПП Маньчжоули составил 10,48 млрд юаней /1 долл США — 6,28 юаня/, увеличившись на 19,8 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила во вторник таможня Маньчжоули.

В частности, согласно таможенной статистике, экспорт из Китая в страны вдоль «Пояса и пути» через КПП Маньчжоули составил 6,04 млрд юаней с приростом на 29,2 проц., импорт в Китай — 4,44 млрд юаней при увеличении на 8,9 проц.

В первые два месяца этого года объем экспорта машиностроительной и электронной продукции в эти страны достиг 3,35 млрд юаней /рост на 44,5 проц. /, на ее долю пришлось 55,5 проц. от общего объема экспорта. -0-