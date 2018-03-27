«По итогам 2017 года чистая прибыль »Сбербанк страхование жизни» составила 13,3 млрд рублей, что на 47% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
Общий объем активов компании увеличился на 78% и составил 228 млрд рублей.
«Рост чистой прибыли по итогам 2017 года связан со значительным увеличением бизнеса по инвестиционному и накопительному страхованию жизни и со стабильным развитием кредитного страхования», — приводятся слова финансового директора «Сбербанк Страхование жизни» Михаила Ерофеева.
По его словам, положительная динамика по сравнению с прошлым годом свидетельствует об увеличении показателей платёжеспособности и финансовой устойчивости компании.