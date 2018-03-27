Чистая прибыль «Сбербанк Страхование жизни» в 2017 году выросла на 47% — до 13,3 млрд рублей

«По итогам 2017 года чистая прибыль » Сбербанк страхование жизни» составила 13,3 млрд рублей, что на 47% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении. Общий объем активов компании увеличился на 78% и составил 228 млрд рублей. «Рост чистой прибыли по итогам 2017 года связан со значительным увеличением бизнеса по инвестиционному и накопительному страхованию жизни и со стабильным развитием кредитного страхования», — приводятся слова финансового директора «Сбербанк Страхование жизни» Михаила Ерофеева По его словам, положительная динамика по сравнению с прошлым годом свидетельствует об увеличении показателей платёжеспособности и финансовой устойчивости компании.