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ВТБ снизил ставки по депозитам для юрлиц
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ВТБ снизил ставки по депозитам для юрлиц 

Банки.ру 59 минут назад
Фото: АиФ Казань
По «Срочному» банк уменьшил ставки в рублях на 0,01—0,25 процентного пункта. Теперь разместить средства можно под 4,89—5,69% годовых. Сроки размещения — от одного дня до трех лет. Сумма — от 1 млн рублей. Досрочное расторжение и пополнение не предусмотрено. Выплата процентов в конце срока и ежемесячно.
По «Комфортному» ставка также снижена на 0,01—0,25 п.п. Вложить средства можно под 4,89—5,62% годовых. Сроки размещения — от одного дня до трех лет.
Сумма депозита — от одного рубля. Выплата процентов — в конце срока. Пополнение не предусмотрено. Полное досрочное расторжение — возможно, с выплатой процентов по ставке «до востребования».
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