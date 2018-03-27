Ещё
СМП Банк понизил ставки по вкладам в рублях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМП Банк понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 53 минуты назад
СМП Банк уменьшил ставки по рублевым вкладам.
Проценты по всем вкладам начисляются по периодам. Так, по вкладу «Все просто»средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита составят 4,85—5,25% (ранее — 5,35—5,75%), по вкладу «Все удобно»— 4,35—4,75% (ранее — 4,85—5,25%), а по вкладу «Все возможно»— 3,85—4,25% (прежде — 4,35—4,75%).
Минимальная сумма всех депозитов — 1 тыс. рублей. Срок — 1096 дней. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Продуктовый виджет
Средние годовые процентные ставки по вкладу «Легкий доход» за полный срок размещения составят 6,86—7,14% (вместо 7,36—7,64%).
Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Срок — 367 дней. Проценты выплачиваются раз в полгода.
Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Все удобно» и «Все возможно».
Банки.ру: последние новости
МТС вводит плату за обслуживание неиспользуемых номеров Глава Veon покидает свой пост Сбербанк займется выплатами возмещения вкладчикам ОФК Банка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева153
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии415
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово429
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову41
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной47
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
00:42
Бородина прокомментировала ссору с Жужей
Шоу-бизнес
00:07
«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает»
Шоу-бизнес
02:19
Бывшую жену обвинили в похищении Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:17
Бекхэм посетила трущобы Найроби
Шоу-бизнес
00:27
Сын-фрик Яковлевой нашел место в жизни
Шоу-бизнес Общество
00:38
Озвучена вероятная причина трагедии в Кемерово
Пожары Происшествия
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение