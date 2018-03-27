СМП Банк понизил ставки по вкладам в рублях

Проценты по всем вкладам начисляются по периодам. Так, по вкладу «Все просто»средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита составят 4,85—5,25% (ранее — 5,35—5,75%), по вкладу «Все удобно»— 4,35—4,75% (ранее — 4,85—5,25%), а по вкладу «Все возможно»— 3,85—4,25% (прежде — 4,35—4,75%).

Минимальная сумма всех депозитов — 1 тыс. рублей. Срок — 1096 дней. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Продуктовый виджет

Средние годовые процентные ставки по вкладу «Легкий доход» за полный срок размещения составят 6,86—7,14% (вместо 7,36—7,64%).

Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Срок — 367 дней. Проценты выплачиваются раз в полгода.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Все удобно» и «Все возможно».