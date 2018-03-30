Ещё
Объем розничного кредитного портфеля Алтайского РСХБ превысил 10 млрд руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем розничного кредитного портфеля Алтайского РСХБ превысил 10 млрд руб. 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: Мир Белогорья
28 марта 2018 года кредитный портфель физических лиц Алтайского филиала Россельхозбанка превысил 10 млрд рублей, увеличившись с начала года на ­­­­­93 млн рублей. В текущем году Банк предоставил заемщикам свыше 3,4 тысяч кредитов на различные цели. Объём выданных займов превысил 1,17 млрд рублей.
Наибольшую долю в розничном кредитном портфеле занимают потребительские займы (с учетом пенсионных кредитов) — 51% или 5,1 млрд рублей, ипотека — 36% или 3,6 млрд рублей.
«Россельхозбанк активно развивает розничное направление бизнеса. Положительная динамика кредитного портфеля обусловлена надежностью Банка, широкой продуктовой линейкой и высоким качеством обслуживания», — прокомментировал заместитель директора филиала Владимир Богданов.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
АО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России №3349.
АиФ — Алтай: последние новости
РСХБ предлагает кредит на проведение сезонных работ по двум документам ВТБ Медицинское страхование: в 2017 году привито более 320 тысяч детей ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 11,9%
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию552
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек102
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ325
Тело Мавроди оказалось никому не нужно90
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом104
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение