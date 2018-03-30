Объем розничного кредитного портфеля Алтайского РСХБ превысил 10 млрд руб. 

28 марта 2018 года кредитный портфель физических лиц Алтайского филиала Россельхозбанка превысил 10 млрд рублей, увеличившись с начала года на 93 млн рублей. В текущем году Банк предоставил заемщикам свыше 3,4 тысяч кредитов на различные цели. Объём выданных займов превысил 1,17 млрд рублей.
Наибольшую долю в розничном кредитном портфеле занимают потребительские займы (с учетом пенсионных кредитов) — 51% или 5,1 млрд рублей, ипотека — 36% или 3,6 млрд рублей.
«Россельхозбанк активно развивает розничное направление бизнеса. Положительная динамика кредитного портфеля обусловлена надежностью Банка, широкой продуктовой линейкой и высоким качеством обслуживания», — прокомментировал заместитель директора филиала Владимир Богданов.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
АО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России №3349.