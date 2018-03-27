Для выполнения квартального плана Минфину достаточно продать ОФЗ на 17 млрд руб, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал

В первой половине дня кривая сместилась вниз на 1–2 бп на фоне укрепления рубля. Как только валютный рынок развернулся вниз, в ОФЗ появились продавцы, однако в целом рынок продемонстрировал устойчивость к изменениям аппетита к риску. По итогам сессии длинные облигации выросли в доходности на 2–4 бп, в то время как среднесрочные и короткие бумаги в основном закрылись на прежних позициях при поддержке спорадического иностранного спроса. ОФЗ-26220 (YTM 6,42%) и ОФЗ-26215 (YTM 6,50%) опередили рынок, закрывшись в небольшом плюсе. Спред на отрезке 5–10 лет расширился еще на 2 бп, до рекордно высокого уровня в 52 бп. Флоутеры незначительно скорректировались (не более чем на 0,1 пп), а индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 завершил день без изменений. Показатель вмененной инфляции составил 3,72%.