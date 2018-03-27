Сбербанк арендовал гольф-клуб, которым владеет 

Сбербанк потратит 16 миллионов рублей на аренду помещений для совещаний в Московском гольф-клубе, которым владеет.
Согласно данным на портале госзакупок, крупнейший банк России выбрал старейший в стране гольф-клуб «поставщиком услуг по предоставлению во временное пользование помещений для проведения производственных совещаний». Сумма уже заключенного контракта составляет 16,2 миллиона рублей.
Старейший в России гольф-клуб был создан в 1987 году по инициативе шведского хоккеиста Свена Тумба-Йоханссона. В 2012 году Сбербанк приобрел его через аффилированную кипрскую компанию.
Московский гольф-клуб — не единственная инвестиция Сбербанка в данный вид спорта. В 2017 году кредитная организация потратила 5,8 миллиона евро на клуб «Смледник» в Словении, а в данный момент, по информации СМИ, ведет переговоры о миллиардных инвестициях в гольф-клуб в Калининградской области.