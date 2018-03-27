Ещё
Сбербанк арендовал гольф-клуб, которым владеет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк арендовал гольф-клуб, которым владеет 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк потратит 16 миллионов рублей на аренду помещений для совещаний в Московском гольф-клубе, которым владеет.
Согласно данным на портале госзакупок, крупнейший банк России выбрал старейший в стране гольф-клуб «поставщиком услуг по предоставлению во временное пользование помещений для проведения производственных совещаний». Сумма уже заключенного контракта составляет 16,2 миллиона рублей.
Старейший в России гольф-клуб был создан в 1987 году по инициативе шведского хоккеиста Свена Тумба-Йоханссона. В 2012 году Сбербанк приобрел его через аффилированную кипрскую компанию.
Московский гольф-клуб — не единственная инвестиция Сбербанка в данный вид спорта. В 2017 году кредитная организация потратила 5,8 миллиона евро на клуб «Смледник» в Словении, а в данный момент, по информации СМИ, ведет переговоры о миллиардных инвестициях в гольф-клуб в Калининградской области.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева153
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии415
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово429
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову41
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной47
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
00:07
«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает»
Шоу-бизнес
02:19
Бывшую жену обвинили в похищении Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:17
Бекхэм посетила трущобы Найроби
Шоу-бизнес
00:27
Сын-фрик Яковлевой нашел место в жизни
Шоу-бизнес Общество
00:38
Озвучена вероятная причина трагедии в Кемерово
Пожары Происшествия
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:03
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение