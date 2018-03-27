«Роскап» рассчитывает заработать на продаже квартир «СУ-155» 12 млрд рублей

Санкт-Петербурге. Всего для рыночной продажи предназначено более 4,5 тысячи квартир в достраиваемых «дочкой» банка «РК-Строй» домах «СУ-155», в том числе более 1 тысячи предстоит достроить в 2018 году, сообщило издание. Основной объем этого жилья сосредоточен в Москве, Подмосковье

Как рассказал газете председатель совета директоров «Роскапитала» Михаил Кузовлев, в 2018 году планируется продать 1,75 тысячи квартир и выручить за них 4,36 миллиарда рублей, а всего банк рассчитывает выручить от коммерческой продажи жилья «СУ-155» с учетом результатов прошлого года 12 миллиардов рублей.

Продажи квартир банкротящегося девелопера «СУ-155», не задействованных для выполнения обязательств перед дольщиками и пайщиками компании, начались в 2017 году. По словам Кузовлева, к настоящему времени реализовано 884 квартиры на 2,4 миллиарда рублей, а во всех 130 домах, достройку которых курирует банк, было 5425 квартир, которые можно продать. Банк выкупил этот объем примерно за 10,9 миллиарда рублей, рассказал Кузовлев изданию.

Первоначально «Российский капитал» рассчитывал выручить от продажи жилья 24 миллиарда рублей, еще 15 миллиардов рублей банк планировал получить от продажи активов «СУ-155». Стоимость достройки домов при этом оценивалась в 49 миллиардов рублей.

В банке сообщили, что укладываются в эту смету. Основной объем средств в 33 миллиарда рублей обеспечило государство, проведя докапитализацию финансовой организации. Но объем потенциальной выручки от продажи активов «СУ-155» пришлось пересмотреть.