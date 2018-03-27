Ещё
«Роскап» рассчитывает заработать на продаже квартир «СУ-155» 12 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роскап» рассчитывает заработать на продаже квартир «СУ-155» 12 млрд рублей 

РИА Недвижимость 33 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 27 марта — РИА Недвижимость. Банк «Российский капитал» рассчитывает выручить от продажи достроенных за "СУ-155" квартир 12 миллиардов рублей, написала во вторник газета «Коммерсант».
Всего для рыночной продажи предназначено более 4,5 тысячи квартир в достраиваемых «дочкой» банка «РК-Строй» домах «СУ-155», в том числе более 1 тысячи предстоит достроить в 2018 году, сообщило издание. Основной объем этого жилья сосредоточен в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Как рассказал газете председатель совета директоров «Роскапитала» Михаил Кузовлев, в 2018 году планируется продать 1,75 тысячи квартир и выручить за них 4,36 миллиарда рублей, а всего банк рассчитывает выручить от коммерческой продажи жилья «СУ-155» с учетом результатов прошлого года 12 миллиардов рублей.
Продажи квартир банкротящегося девелопера «СУ-155», не задействованных для выполнения обязательств перед дольщиками и пайщиками компании, начались в 2017 году. По словам Кузовлева, к настоящему времени реализовано 884 квартиры на 2,4 миллиарда рублей, а во всех 130 домах, достройку которых курирует банк, было 5425 квартир, которые можно продать. Банк выкупил этот объем примерно за 10,9 миллиарда рублей, рассказал Кузовлев изданию.
Первоначально «Российский капитал» рассчитывал выручить от продажи жилья 24 миллиарда рублей, еще 15 миллиардов рублей банк планировал получить от продажи активов «СУ-155». Стоимость достройки домов при этом оценивалась в 49 миллиардов рублей.
В банке сообщили, что укладываются в эту смету. Основной объем средств в 33 миллиарда рублей обеспечило государство, проведя докапитализацию финансовой организации. Но объем потенциальной выручки от продажи активов «СУ-155» пришлось пересмотреть.
РИА Недвижимость: последние новости
Россельхозбанк открыл кредитную линию ЛСР на 10 млрд рублей "Дом.РФ" планирует собрать заявки на облигации объемом не менее 15 млрд руб Фармацевтическое производство построят в Петербурге за 3,2 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии371
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово369
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней89
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»13
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной42
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:03
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Общество
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:52
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Происшествия
00:25
США испытали микроволновое оружие
Армия Оружие
00:21
Гаражная дверь покалечила авто
Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
В Кемерове проходит стихийный митинг
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение