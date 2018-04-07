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За нарушение режима водителей ответят работодатели
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За нарушение режима работы водителей ответят работодатели 

Российская Газета 7 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Правительство направило в Госдуму законопроект об административной ответственности перевозчиков за нарушение режима труда и отдыха водителей при перевозке пассажиров и грузов. Документ опубликован на официальном сайте Кабмина.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время за нарушение установленного режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только для лица, которое управляет транспортным средством для перевозки грузов или пассажиров.
То есть ответственность несет исключительно водитель. Устранить эту несправедливость и призван законопроект, которым предлагается установить возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Также предлагается установить дифференцированный размер административного штрафа в зависимости от субъекта и характера административного правонарушения. В частности, сегодня управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, грозит нарушителю административным штрафом в размере от 500 до 800 рублей.
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