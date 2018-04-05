Обновленный законопроект об акционировании «Почты России» внесен на рассмотрение в Госдуму 

Об этом на пресс-конференции по вопросу законопроекта о реорганизации ФГУП «Почта России» сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
«Мы с коллегами-депутатами при содействии Минкомсвязи и «почты России» подготовили соответствующий новый законопроект о реформировании «Почты России», который сегодня утром был внесен в Госудуму. Авторами данного законопроекта являются члены всех фракций и члены Совета Федерации. Этот законопроект отвечает всем главным вызовам, которые обозначают нам сейчас люди. Один из самых главных вызовов — это доступность почтовых услуг», — сказал Н. Николаев.
В январе 2018 г. генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов сообщал, что закон об акционировании «Почты России» может быть принят в весеннюю сессию Госдумы РФ. Законопроект об особенностях реорганизации «Почты России» из унитарного предприятия в акционерное общество, в котором 100% будет принадлежать государству, подготовили в 2014 г. Документ был одобрен правительством РФ.